Esplosione in un palazzo, ferita una ragazza: strage sfiorata

Paura a San Giorgio a Cremano, dove i festeggiamenti per l'arrivo del 2017 sarebbero potuti trasformarsi in tragedia per un'esplosione avvenuta in un palazzo. Riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l'episodio ha portato al ferimento di una ragazza ed allo sgombero di quattro famiglie dai loro appartamenti.

Lo scoppio è avvenuto nel parco “Tre pini” in via San Martino. Un ordigno – più che un “botto” una vera e propria bomba – ha completamente devastato l’androne dell'edificio, e reso inagibili tre appartamenti. Il pavimento dell’ingresso, ed il solaio in cemento armato, sono rimasti gravemente danneggiati. Quasi del tutto distrutto l'appartamento a pianterreno, con la famiglia che lo abita salva soltanto grazie al fatto stesse festeggiando altrove.

Nessuno degli abitanti dell'edificio è riuscito a spiegare cosa sia accaduto. Tra le varie ipotesi, l'esplosione accidentale di un'intera scatola di ordigni illegali.