Gianturco, esplosione davanti all'ingresso di un outlet di abbigliamento

Una forte esplosione è avvenuta alle prime le luci dell'alba nella zona di Gianturco, davanti alle porte di ingresso di un grosso outlet di abbigliamento in via Brin.

L’ordigno - come riferisce Il Mattino - ha parzialmente danneggiato la facciata e l’insegna e provocato danni interni.

Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Al momento non si esclude quella del racket.