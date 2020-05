Prima il boato, poi l'esplosione in fabbrica: un morto e due feriti

Esplosione e incendio in fabbrica a Ottaviano, nel napoletano. Ad andare in fiamme un capannone della Adler Plastica, un gruppo internazionale con sede nel cumune vesuviano in via Mozzoni, che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l'industria del trasporto.

Secondo le prime indiscrezioni un uomo di 55 anni è deceduto e altri due sono rimasti feriti. Il più grave è stato trasportato all'ospedale di Nola, l'altro al Cardarelli. Sul posto 25 autobotti per spegnere l'incendio, oltre alle ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, è giunto sul posto poco dopo il boato.

In corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura, dopo il crollo di parte della copertura, ad opera dei Vigili del Fuoco.

"In seguito all' esplosione verificatasi pochi minuti fa, invito in via precauzionale i cittadini a tenere porte e finestre chiuse, e ad evitare, se non in caso di estrema necessità gli spostamenti verso l' esterno,in particolare direzione Ottaviano", scrive in una nota il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno.

"A seguito di esplosione della fabbrica di Ottaviano invito la popolazione a restare chiusi in casa. Abbracciamoci tutti e preghiamo per le persone ferite. Siamo con te Ottaviano", sono le parole di Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno.

"La società è di proprietà di Paolo Scudieri, uno degli imprenditori più in vista della Campania con imprese dislocate sia in Europa che in Sud America. Proprio alcuni giorni fa, Scudieri è stato premiato come imprenditore dell’anno da una rivista di settore automobilistico. I testimoni raccontano di un terribile boato", è il commento del consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli.

Solidarietà ai lavoratori

"Solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Adler , soprattutto verso gli operai feriti coinvolti nell'esplosione avvenuta nell'azienda di Ottaviano poche ore fa". E' quanto affermano Giovanni Sgambati e Daniele Aquilea, rispettivamente segretari generali della UIL e della Uiltec Campania. "Purtroppo, anche in piena pandemia da Covid -19, continuano a verificarsi gli incidenti sul lavoro e, questo, ci fa capire e ci testimonia ancora più fortemente che non bisogna mai abbassare la guardia. La sicurezza sul lavoro - si legge in una nota di Uil e la Uiltec Campania - deve venire prima di ogni cosa, una priorità assoluta che Campania non può essere derogata".

