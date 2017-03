Esplosione in una nota vineria di piazza Trinchese a Nola. Il proprietario del locale è rimasto ustionato a causa delle altissime fiamme che hanno avvolto tutto il locale.

Grande paura anche tra i residenti e in coloro che si trovavano in piazza in quel momento. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Probabile causa dell'esplosione una fuga di gas, ma le indagini sono ancora in corso.