Boato nella notte a Quarto, incendio in una villa

Paura nella notte a Quarto, dove in una villa di via Santa Maria si è verificata un'esplosione e poi un incendio. Pare non si siano fortunatamente registrati feriti.

Il boato, fortissimo, è stato sentito da tutto il circondario, con numerose persone che fin dai primi minuti hanno affollato i social per cercare di capire cosa fosse successo.

A scoppiare pare essere stata una bombola di gas. Sul posto si sono subito recati i mezzi di soccorso. Quattro i mezzi dei vigili del fuoco necessari a domare le fiamme, che si sono rapidamente propagate altissime. Secondo le prime ricostruzione cinque auto parcheggiate nelle vicinanze sono rimaste totalmente distrutte.