Incendio Adler, lutto cittadino ad Ottaviano nei giorni del funerale dell'operaio morto

Lutto cittadino a Ottaviano nel giorno dei funerali di Vincenzo Lanza, il 55enne morto lo scorso martedì 5 maggio nell'esplosione avvenuta nello stabilimento di Adler Plastic. L'annuncio del sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, in un video. "Quando l'autorità giudiziaria disporrà la possibilità di fare il funerale, Ottaviano omaggerà con il lutto cittadino la vittima e la famiglia di Enzo. E' forse la pagina più tragica della storia di Ottaviano. Chiedo a tutti di stringerci in una preghiera per la vittima, per i familiari e per chi è rimasto ferito in questo disastro. E' un momento tragico ma siamo forti e riusciremo a reagire, ma questo è il momento della preghiera e del rispetto".

L'8 maggio, in occasione della festa patronale di San Michele, si terrà una messa a Ottaviano celebrata dal vescovo, con all'interno della chiesa solo il vescovo con tutti i parroci della città. "Ho disposto la chiusura di piazza San Michele, nessuno si potrà recare in chiesa, trasmetteremo la messa sulla mia pagina Facebook. Vi chiedo di rispettare le norme, non disonoriamo la morte del povero Enzo, fatelo per lui, per la sua famiglia e per l'intera città. L'unico modo per stare vicino alla città di Ottaviano è pregare San Michele e Dio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima vittima sul lavoro della Fase 2

Era tornato al lavoro dopo la chiusura forzata per il lockdown, Vincenzo Lanza, l'operaio 55enne, che ha perso la vita nell'esplosione verificatasi ad Ottaviano, all'interno della Adler Plastica in via Mozzoni. Il 55enne era stato estratto dalle macerie in condizioni già molto gravi. Gli altri due lavoratori feriti sono stati portati all'ospedale di Nola e al Cardarelli. E' stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Alle iscrizioni nel registro degli indagati si procederà dopo la relazione tecnica dei vigili del fuoco e dei carabinieri.