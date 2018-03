Esplode edificio in Sicilia, il cordoglio dei vigili del fuoco napoletani per i due colleghi morti

"Ciao Giorgio e Dario. Sentite condoglianze e vicinanza alle famiglie dei due colleghi che hanno perso la vita per un'esplosione a Catania. Una pronta guarigione ai colleghi feriti". E' il messaggio di cordoglio pubblicato dalla pagina Facebook Vigili del Fuoco Napoli in ricordo dei due pompieri deceduti a causa dell'esplosione di gas avvenuta in un edificio della città siciliana, nella quale sono morte tre persone.