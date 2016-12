Boato nella notte a Terzigno, esplode una bombola di gas

Il boato, poi le fiamme ed il fumo che si è alzato a metri e metri d'altezza. Paura, ieri sera, a Terzigno: una bombola di gas malfunzionante, posta all’esterno di un’abitazione, è esplosa. A darne notizia Il Fatto Vesuviano.

Un'esplosione che fortunatamente non ha provocato alcun ferito. Nella casa, in cui vive una famiglia di immigrati, al momento dello scoppio non c'era nessuno.

La detonazione è stata molto forte ed ha causato un principio d'incendio nonché il cedimento dell'esterno della struttura. Sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e controllato la stabilità del palazzo.