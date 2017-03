Esplode bombola di gas: paura in un locale del centro storico

Tragedia sfiorata in via Santa Chiara, nel centro storico di Napoli, a causa di una esplosione di una bombola di gas in un locale situato al piano terra. Il proprietario di nazionalità straniera è rimasto ferito in maniera non grave. Grande paura in tutto l'edificio, con i residenti spaventati dal frastuono causato dalla deflagrazione.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri sul posto. Gravi i danni all'appartamento interessato dallo scoppio.

Quattro giorni fa, invece, un locale di via Trinchese a Nola è stato avvolto dalle fiamme in seguito ad un probabile cortocircuito. Ferito anche in quel caso il proprietario.