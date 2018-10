Esplosione nella notte: ancora una bomba a Torre Annunziata

Ancora un'esplosione nella notte a Torre Annunziata. A pochi giorni di distanza dall'ennesimo attentato ad una macelleria di via Carlo Poerio, un altro ordigno è stato fatto esplodere in città. A farne le spese stavolta è stata una pescheria di via Dogana. L'esplosione è avvenuta stanotte intorno alle 23 e 30 ed è accaduta in pieno Quadrilatero delle carceri, zona storicamente sotto il controllo del clan Gionta.

La deflagrazione dell'ordigno, una bomba carta, non ha provocato danni a persone ma è stata avvertita in tutto il quartiere. Sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Resta alto il clima di tensione in città dopo gli ultimi episodi intimidatori.