Bomba artigianale esplode a Gianturco: nessun ferito

Una bomba artigianale è stata fatta esplodere questa mattina dinanzi ad una rivendita di bibite a via Gianturco. L'esplosione ha provocato diversi danni: la serranda dell'esercizio commerciale è rimasta danneggiata così come sono andati in frantumi i vetri di diverse macchine parcheggiate nelle vicinanze e quelli di un gabbiotto di un distributore di benzina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Il proprietario della rivenduta è incensurato e non ha denunciato nessuna pressione estorsiva. I militari stanno comunque valutando tutte le ipotesi investigative.