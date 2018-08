Incidenti drammatici a Foggia e Bologna, il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio

A chiusura della seduta del Consiglio Comunale (che ha portato all'approvazione della manovra di assestamento), i consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio per i dodici braccianti morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, a Lesina, in provincia di Foggia, e per le vittime dell'esplosione che ieri, sull'autostrada A14, ha causato un morto (l'autotrasportatore) e circa 70 feriti.

(Lesina - Foggia / 12 braccianti morti dopo un violento incidente stradale. Foto Ansa)