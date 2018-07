Paura nella notte: esplode auto incendiata

Intorno alle 23 è esplosa un'auto a Torre Annunziata. La vettura è andata a fuoco per poi esplodere a via Dante. A bordo dell'auto non c'era nessuno e l'esplosione non ha provocato feriti. Un forte boato ha però scosso il quartiere facendo temere il peggio. Decine di persone si sono riversate in strada preoccupate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri.

A spegnere l'incendio è stato prima un commerciante del posto e poi i pompieri arrivati dopo pochi minuti. Non è ancora chiara la dinamica dell'esplosione e se abbia una matrice dolosa. I vigili del fuoco stanno effettuando i rilievi e solo la loro relazione potrà chiarire i motivi dell'incendio prima e dell'esplosione poi.