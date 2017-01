Paura nel pomeriggio in vico Montone a Giugliano in Campania: un'auto è andata in fiamme. Un uomo presente all'interno della vettura, come riporta Teleclub Italiam è riuscito a fuggire in tempo, prima di essere raggiunto dalle fiamme.

Danneggiate dall'incendio alcue abitazioni della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento tempestivamente l'incendio.