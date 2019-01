Maxi esercitazione antisismica nei Campi Flegrei, l'annuncio della Protezione civile

Ci sarà un test antisismico, il prossimo ottobre, nei Campi Flegrei. È stata la Protezione civile ad annunciare l'esercitazione con prove di evacuazione. “Le nostre richieste sono state ascoltate, chiedevamo da tempo un test nei Campi Flegrei - hanno commentato i Verdi con Francesco Emilio Borrelli - Occorre eseguire delle prove di evacuazione anche nell’area del Vesuvio".

"Le esercitazioni sono strumenti che noi abbiamo per testare il piano - sono le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione civile - Noi quest'anno faremo una grande esercitazione nazionale in materia di rischio sismico e la faremo a Pozzuoli a ottobre perché lì c'è esigenza di testare il piano nazionale sui Campi Flegrei".

"Attendiamo inoltre - ha aggiunto Borrelli - che si approntino dei piani dedicati per Ischia e Marsili. Non dimentichiamo che l’isola è stata di recente interessata da un fenomeno tellurico che ha provocato vittime e danni agli edifici. Servono controlli stringenti anche sull’edilizia. Nelle zone a rischio gli edifici devono essere eretti secondo criteri antisismici. I rischi per la popolazione devono essere ridotti al minimo".