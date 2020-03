Elicotteri in azione: un escursionista è caduto in un burrone sul Vesuvio

Al Centro operativo Comunale di Torre del Greco hanno segnalato elicotteri atterrati sul campo dello stadio Amerigo Liguori per il recupero di un escursionista, caduto in un burrone sul Vesuvio. A darne notizia è stato il sindaco di Torre, Giovanni Palomba.

Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha commentato così la notizia: "Assurdo che certa gente proprio non si rassegni a restare chiusa in casa, ma senta questa incredibile esigenza, egoista e strafottente, di andarsene in giro. Questo soggetto, ha mobilitato, a causa della sua stupidità, uomini delle forze dell’ordine che in questo momento hanno ben altro a cui pensare che a un cialtrone che ha voglia di un risotto (sarebbe andato in cerca di asparagi, ndR)".

"Deve pagare per questo, le spese di soccorso gli vanno assolutamente addebitate - sono le parole di Borrelli - Questa gente deve capire che i decreti ministeriali e le ordinanze regionali non sono dei consigli, ma degli obblighi da seguire. Una multa non basta”.