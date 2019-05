Mamme in rivolta: “Escrementi di topo all'asilo dei nostri figli”

Mamme in rivolta, stamattina, all'asilo nido “Marco Polo” di Cavalleggeri a Fuorigrotta. Secondo quanto da loro documentato e denunciato, nella sede appena ristrutturata ci sarebbero escrementi di topo.

I genitori denunciano di aver trovato feci nei cassetti dove i bambini ripongono le loro cose e definiscono “gravissimo” il fatto. L'annuncio delle mamme è che non riporteranno i bambini a scuola finché non avranno garanzie su agibilità e disinfestazione.

Raggiunto da NapoliToday, il presidente della X Municipalità Diego Civitillo ha spiegato che il problema - nonostante evidentemente non sia emerso oggi, dato che le mamme ieri ne erano già a conoscenza - "non era stato segnalato, come l'iter prevede, dal personale della scuola al responsabile servizi attività amministrative". "Quest'ultimo - va avanti Civitillo - si è mosso rapidamente quando, soltanto nella tarda mattinata di oggi, è venuto a conoscenza dei fatti". "Napoliservizi - rassicura il presidente - probabilmete già tra domani e dopodomani si adopererà in una derattizzazione, e la scuola potrà riaprire in un paio di giorni".