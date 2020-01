Escluso da recita di Natale, il piccolo Andrea è tornato a scuola: festa per accoglierlo

Festa questa mattina ad Afragola, dove il piccolo Andrea (nome di fantasia) è stato accolto nella sua nuova scuola, la Marconi di Afragola.

"Ringrazio il sindaco Claudio Grillo e la dirigente dell'istituto, la dottoressa Immacolata Davide. Il piccolo è stato accolto da tutto l'istituto con una festa, dopo l'esclusione dalla recita di Natale nella scuola che frequentava precedentemente. All'interno di questo nuovo istituto Andrea riceverà tutta l'assistenza della quale necessita, grazie alla professionalità, ma sopratttutto all'umanitá degli esperti ed educatori che affiancheranno il piccolo. Questo però non mi ferma, dobbiamo fermare chi non rispetta i problemi e la sensibilità del prossimo. Che si attivi immediatamente il ministero dell'Istruzione, che metta la parola fine a tutto questo, perchè se non lo fanno, noi tutti chiederemo a gran voce le loro dimissioni, senza paure e senza timori, pubblicando a caratteri cubitali nomi e cognomi di chi non rispetta e non fa rispettare le leggi, se non li fermiamo continueranno a non rispettare i nostri figli". Questo lo sfogo della mamma di Andrea, che si appella all'articolo 3 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Onu 2009, sorretta da decine di associazioni.