Il primo maturando del Liceo Umberto: "Che emozione tornare a scuola"

Un esame nuovo di zecca, senza prove scritte, ma con un solo colloquio orale. Non bastava il Covid-19 a rendere particolare la maturità 2020, per gli studenti si è aggiunta anche l'ansia per una prova sconosciuta e inattesa fino a poche settimane fa. Ma l'emozione più grande, per molti studenti, è stata quella di rimettere piede a scuola dopo oltre mesi, come ci racconta Livio, il primo a sostenere la maturutà al Liceo Umberto di Napol: tornare per un'ultima volta tra i banchi a riprendersi, in parte, ciò che l'emergenza ha sottratto.