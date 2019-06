Prima prova, esame di Stato al via per 38mila studenti napoletani

Sono circa 38mila i maturandi tra Napoli e provincia che da oggi inizieranno il loro esame di Stato. L'appuntamento di stamane, per i ragazzi nati perlopiù nel 2000, è come sempre con la prima prova di italiano.

La consuetudine quest'anno è però spezzata dalle nuove modalità di esame, a partire dall'abolizione del saggio breve per la prova di oggi, passando da una seconda prova che verterà su due materie, fino ad un colloquio orale senza tesina ma con l'argomento di partenza estratto a sorte.

Immancabile anche quest'anno il toto tracce. Dal cambiamento climatico e la figura di Greta Thunberg fino a Pirandello, Leopardi, Primo Levi. O ancora i diritti umani e Martin Luther King (morto 90 anni fa), il primo uomo sulla Luna (50 anni fa).

L'uso del web non sarà ammesso: le stesse reti wifi degli istituti partenopei, per disposizione del Ministero per l'Istruzione, sono state disattivate.

Le preoccupazioni dei ragazzi

"Stiamo studiando tanto per l'esame di Stato, soprattutto perché quest'anno è cambiato e questo un po' ci preoccupa", aveva detto pochi giorni fa una studentessa partenopea – intervistata dal portale di Dire diregiovani.it – in vista dell'esame.

Gli studenti napoletani hanno trascorso giorni di apprensione per quello che li aspettava. Non è però la prima prova il problema, quanto soprattutto l'orale. “Rappresenta un po' un'incognita – sosteneva un altro studente – credo però che il fatto che ci sia una prova in meno e più accortezza per il percorso svolto in classe sia una cosa positiva".

Altri erano comunque tesi in vista della prima prova di Italiano di oggi. “È comunque una prova della quale non immaginiamo le tracce – sottolineava una ragazza – non vedo l'ora che finisca per finalmente andare al mare". E un'altra ancora, impegnata nella maturità classica aveva detto: “Sicuramente un po' di preoccupazione mista ad ansia c'è, ma ci hanno insegnato che per essere produttivi bisogna essere in grado anche di staccare, quindi niente panico".