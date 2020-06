Protesta dei praticanti avvocati: chiedono risposte sull'esame d'abilitazione

Continua a montare la protesta dei praticanti avvocati di tutt'Italia. In particolare a Napoli e a Messina per venerdì 5 giugno è stato organizzato un sit-in di protesta dinanzi ai palazzi di giustizia. Ad annunciarlo sono i rappresentanti dell'Upavv, l'Unione praticanti avvocati, che ha deciso di organizzare delle proteste “locali” a fronte di quelle che sono previste a Roma. "A causa della difficoltà oggettiva di uno spostamento tra le Regioni e per evitare ogni possibile forma di contagio, l'associazione Upavv rende noto che il 5 giugno, a partire dalle 11 si terrà un sit-in dinanzi ai Tribunali di Napoli e Messina".

I motivi della protesta

"Si vuole dare, in questo modo - prosegue il presidente Upavv - un segnale forte al Governo e al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per sottolineare le precarie condizioni degli oltre 25.000 aspiranti avvocato che stanno aspettando ancora di conoscere i risultati dell'esame di abilitazione 2019 o di poter sostenere gli orali della sessione 2018. Un clima già incerto e instabile reso ancora più cupo dai rallentamenti delle correzioni degli elaborati scritti causa Covid-19. Sarà una manifestazione pacifica e silenziosa, di appena una manciata di minuti, in cui i praticanti avvocato comunicheranno il proprio stato di agitazione reggendo il mano il codice, la laurea o il tesserino identificativo".

A parlare è il presidente Claudia Majolo che ha spiegato le ragioni di protesta ritenendo non più differibile l'impegno del ministro Bonafede. “Un grido, ancorché silenzioso, di dolore l'unico modo per chiedere un'attenzione riservata già ad altre categorie professionali ma mai presa in considerazione nel caso dell'avvocatura, nonostante l'altissimo valore morale e professione vantato dalla figura dell'avvocato. Si auspica la presenza anche di altre associazioni forensi" ha concluso la Majolo.