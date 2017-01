Eruzione Vesuvio, individuati i punti di raccolta degli sfollati: c'è anche il Vulcano Buono

1 / 3

Sono state individuate, nella delibera di giunta regionale approvata lo scorso 17 gennaio, le “aree di incontro” in cui gli sfollati della zona rossa dovranno convergere nel caso di eruzione del Vesuvio.

L'evacuazione coinvolgerebbe 25 Comuni per un totale di 672mila persone. Di queste – si è stabilito nel piano d'emergenza – 336mila dovrebbero essere trasportati in bus (375 mezzi coinvolti per 8mila e 400 corse), e 375mila in auto. Le aree di incontro individuate sarebbero nove. Eccole nel dettaglio.

TUTTE LE AREE DI INCONTRO

