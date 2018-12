Eruzione Vesuvio: gli abitanti di Pompei verranno trasferiti in Sardegna

Nel caso in cui il Vesuvio dovesse eruttare i cittadini di Pompei verrebbero trasferiti in Sardegna. È ciò che prevede il piano di evacuazione per la cittadina mariana e per il quale si è svolto oggi un incontro al Comune. Presenti sia gli amministratori pompeiani che i delegati della Protezione civile sarda e campana. L'obiettivo era quello di specificare tutti gli elementi organizzativi in caso di emergenza.

Per prima cosa c'erano da stabilire le modalità di evacuazione e trasporto sull'isola sarda. Il trasferimento è stato deciso che avverrà via mare partendo dal porto di Salerno. A coordinare il trasferimento saranno le autorità sarde. Tutti gli altri dettagli verranno discussi nel corso del prosieguo della riunione aggiornata a domani.