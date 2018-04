Comuni vesuviani, scongiurata l'eutanasia per cani e gatti in caso di emergenza

"Non ci sarà alcuna eutanasia di massa di cani e gatti randagi in caso di emergenza nell'area del Vesuvio perchè gli uffici regionali, saggiamente, hanno modificato quella parte del piano Vesuvio che, come ha spiegato l'assessore Lidia D'Alessio, era stata redatta da un dirigente che non aveva neanche la competenza a occuparsi di quella questione". Lo ha affermato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha presentato un'interrogazione urgente nel corso del Question time per avere chiarimenti sulla vicenda.

"C'era parso, da subito, assurdo che fosse stata presa una decisione del genere e, per questo, abbiamo presentato un'interrogazione urgente alla quale abbiamo avuto le risposte che aspettavamo" ha aggiunto Borrelli.