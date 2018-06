Stava partendo per Scalea con l'eroina nelle mutande: arrestato

Nel pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Arenella hanno arrestato C.B., 54enne, napoletano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, dopo una meticolosa attività d’indagine fatta con una serie di appostamenti, questa mattina hanno individuato e pedinato dalla metropolitana linea 1, stazione di Piscinola, fino alla stazione centrale di Piazza Garibaldi, C.B., il quale era intento a partire, con un treno regionale, per raggiungere la località balneare di Scalea. I poliziotti, sospettando che il 54enne fosse in possesso di sostanze stupefacenti, hanno deciso di bloccarlo e dal controllo, occultato negli indumenti intimi, è stato trovato in possesso di eroina.

L’involucro di eroina era trattenuta, tramite una spilla da balia e del nastro adesivo, all’interno degli slip. L’eroina trovata è del peso netto di grammi 50,80. C.B. è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale