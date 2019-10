Guerra agli haters sui social, Sergio Pisani: "Serve l'ergastolo online"

"Contro l'odio sui social subito l'identità informatica Daspo ed ergastolo online", è l'appello lanciato su Facebok dal noto avvocato napoletano Sergio Pisani.

Per il penalista per combattere gli haters che imperversano sui social network è necessario creare un'identità informatica e in caso di violazioni arrivare anche ad un daspo online a vita in caso di condotte gravissime.