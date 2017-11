Ergastolo per il militare di Somma Vesuviana, Guido Ruotolo

Uccise la coppia Trifone Ragone e Teresa Costanza nel 2015. Per questa accusa è stato condannato all'ergastolo il militare originario di Somma Vesuviana, Guido Ruotolo. La corte d'Assise di Udine ha inflitto la massima pena in primo grado a colui che viene considerato l'uomo che uccise la coppia. Il delitto è datato 17 marzo 2015 ed avvenne nel parcheggio del Palasport di Pordenone. Le vittime erano un suo commilitone ed una ragazza lodigiana. Accolta la richiesta del pm Pier Umberto Vallerin che aveva chiesto il massimo della pena.

Oltre all'ergastolo la corte ha deciso anche l'isolamento diurno per due anni. Una condanna durissima che l'accusa aveva invocato ritenendo che l'omicidio era stato premeditato da Ruotolo per eliminare «due rivali». Secondo il pm il delitto era stato commesso per salvare il suo ingresso nella Guardia di finanza e per gelosia nei confronti della ragazza lodigiana. Ruotolo, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, ricorrerà in appello tramite i suoi avvocati.