Ercolano, i due rapinatori puntavano solo donne di mezz'età: arrestati

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Napoli.Sono stati tratti in arresto un 25enne residente a Ercolano e un 23enne di Ercolano. I due sono stati individuati quali autori, in concorso, di due rapine. Il primo è stato riconosciuto quale autore la mattina del 22 aprile a Portici della rapina ai danni di una casalinga 50enne, alla quale aveva portato via circa cento euro in contanti, il telefonino e 2 paia di occhiali, nonchè di un'altra operaia ucraina 46enne, alla quale erano stati rapinati 40 euro e il telefonino, causandole una caduta a terra e lievi traumi guaribili in due giorni.

Il secondo è stato inoltre riconosciuto quale proprietario e conducente dell’auto utilizzata per la fuga dopo la rapina alla 50enne. Dovrà rispondere anche di simulazione di reato perchè aveva falsamente denunciato il furto della sua vettura, usata nell’occasione, per sviare le indagini.