A Ercolano un 16enne picchia la madre e il fratello di 10 anni per delle inezie. I carabinieri della tenenza di Ercolano sono arrivati a casa della famiglia e hanno trovato la madre del ragazzo con la maglia sporca di sangue, dunque hanno bloccato e arrestato il 16enne, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia.

La madre e il fratellino del ragazzo sono stati accompagnati in ospedale, dove i medici hanno riscontrato traumi e lesioni guaribili in sette giorni mentre il ragazzo, che aveva comportamenti aggressi da circa due mesi, come spiega la madre, è stato condotto al centro di prima accoglienza di Napoli, ai Colli Aminei.