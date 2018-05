Ercolano, due importanti arresti dei Carabinieri: in manette anche un affiliato

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno tratto in arresto R.I., 44 anni, del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di perquisizione eseguita nella sua casa con il supporto del nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa, 2 proiettili nel caricatore e colpo in canna.

Arrestato anche un 26enne di Ercolano, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto affiliato al clan camorristico degli “Ascione-Papale”. Raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli, dovrà scontare 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso. Il primo è in attesa di rito direttissimo. Il secondo è stato tradotto nel centro Penitenziario di Secondigliano