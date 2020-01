De Magistris: "Periodo festivo magnifico per la città di Napoli"

"C'è tantissima gente qui in piazza oggi, ma devo dire che è stato un periodo festivo eccellente per la città di Napoli. Alta e costante presenza di turisti, un risultato magnifico. Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, con profonda gratitudine per quello che hanno fatto oggi e quello che fanno a Napoli e in ogni parte d'Italia": così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto in piazza del Plebiscito per la tradizionale festa della Befana.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...