"Il ricordo del tuo sorriso non mi lascerà mai": Fuorigrotta saluta il barman 45enne

È morto a soli 45 anni Vincenzo Trapanese, barman e imprenditore di Fuorigrotta, da tempo attivo a Capri. Enzo era molto conosciuto negli ambienti della movida caprese e napoletana, un barman di grande successo che aveva deciso di mettersi in proprio riscuotendo numerosi consensi. Il suo locale era un 'bar su misura' che esaltava i sapori capresi: "Per me un cocktail deve raccontare la storia, i sapori e le tradizioni di un luogo", diceva Enzo. Sorridente e innamorato della vita, Enzo era ben voluto da tutti. Il suo profilo facebook è inondato dai messaggi, dai ricordi degli amici.



"Ti porto nel mio cuore, sei la dimostrazione che al mondo esistono persone meravigliose. Fai buon viaggio", scrive un'amica. "Porterò con te il ricordo del tuo sorriso contagioso", "Fiero di aver lavorato al tuo fianco", "Hai lottato come un vero guerriero contro un mostro". "Hai già trovato qualche bar in paradiso?".