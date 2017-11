"Bella mia mi mancherai": il cordoglio per Enza, la 42enne morta nella stazione di Afragola

Si chiama Enza Cerbone la donna di Acerra, 42 anni, deceduta ieri per un improvviso malore (pare un arresto cardio-circolatorio) mentre aspettava un treno nella nuova Stazione Alta velocità di Afragola. A dare la notizia del decesso, già nel pomeriggio di ieri, l'europarlamentare Nicola Caputo che aspettava lo stesso treno e che ha poi spiegato su facebook: "Ci sono voluti trenta minuti per l'arrivo dell'ambulanza". Sulla sua pagina è intervenuto Stefano Genovese, operatore del 118 che ha replicato: "Sono io che sono andato a soccorrere la signora di 42 anni. Siamo stati allertati dalla nostra postazione di 118 ad Afragola di via De Gasperi. Volevo far sapere che ci ho messo sei minuti da via De Gasperi alla stazione".



Il decesso ha scosso la famiglia: Enza aveva tre figli. Lavorava ad Acerra e andava spesso a Firenze dove svolgeva una seconda attività. Il cognato Massimo Testa la saluta su facebook: "Ciao Enza, riposa in pace. Un altro Natale triste per me". Centinaia i messaggi di cordoglio che, in questi minuti, arrivano sul diario virtuale di Massimo Testa. Citiamo due frasi: "Che tristezza bella mia, mi mancherai moltissimo"; "Un Angelo volato via troppo presto".