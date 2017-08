Malore nella stanza d'albergo, muore 28enne: "Una famiglia distrutta"

"Spero che in cielo avrai il tuo Facebook e ti arrivi il mio dolore. Tutti stanno male per te ma tu lo dicevi sempre, il sangue non è acqua e credimi il sangeue fa tnto male, fa male nell'anima, nel cuore e nella pelle, fa troppo male, più di quello che si immagina. Solo chi l'ha provato può capire il sangue che dolore fa. Fin all'ultimo minuto spero che i tuoi occhi si riaprino. Tu non potevi finire così. Una famiglia distrutta", è il messaggio pubblicato su Facebook da una cugina di Enrico Guazzo, il 28enne, che ha perso la vita improvvisamente per un malore in un albergo di Forio.

Sul posto è intervenuto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del turista napoletano.

"Rimarrai per sempre nel mio cuore anche in eternità", scrive affranto il fratello di Enrico, che era in vacanza ad Ischia con i propri cari.