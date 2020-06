Convalidato l'arresto per Emilio Fede, ma senza misura cautelare: torna a Milano

Nessuna misura cautelare per Emilio Fede, dopo l'arresto avvenuto in un ristorante sul lungomare di via Partenope per aver evaso i domiciliari. Il giornalista può quindi lasciare Napoli e tornare a Segrate (Milano) dove sta scontando gli arresti domiciliari.

Lo ha deciso il gip di Napoli nell'udienza di convalida dell'arresto avvenuto nella serata del 22 giugno. L'ex direttore del Tg4 sta scontando ai domiciliari la condanna a 4 anni e 7 mesi passata in giudicato nell'ambito del processo Ruby Bis, ma si era recato a Napoli per festeggiare il suo 89esimo compleanno in compagnia della moglie.

Fede, difeso dall'avvocato Gennaro Demetrio Paipais delegato dall'avvocato milanese Salvatore Pino, ha atteso l'esito dell'udienza di convalida in albergo. Il gip di Napoli ha convalidato l'arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei suoi confronti, inviando gli atti a Milano per competenza territoriale.

IL LEGALE DI FEDE PRIMA DELLA DECISIONE DEL GIP