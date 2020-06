Emilio Fede torna a Milano dopo l'arresto: "Napoli è la città che amo"

L'ex direttore del Tg4 Emilio Fede è tornato questa sera, in treno, a Milano, per riprendere gli arresti domiciliari interrotti lunedì scorso, quando si era allontanato per venire a Napoli in vista del suo 89esimo compleanno. Proprio a Napoli, però, mentre era in compagnia della moglie, durante una cena sul lungomare, Fede è stato arrestato per evasione. Non aveva, infatti, l'autorizzazione ad allontanarsi durante i domiciliari. L'agenzia Agi ha raggiunto Fede al telefono: "Napoli la amo da sempre, moltissimo. Lì ho molti amici, è una gran città. Avevo informato della partenza ma per la fretta non ho atteso il sì. Dunque è vero, c'e' stata una violazione delle norme, ma in buona fede. Non sono arrabbiato, ho fatto le guerre io. Ma spero che quello che è accaduto ponga l'attenzione e il rigore nei rapporti tra l'accusa e la difesa", conclude Fede.

