Rivolta sui social: "Il Vomero è invaso da topi e blatte"

Situazione da "invasione", con necessità di un "urgente intervento dell'Asl". Sono numerosi cittadini del Vomero, sui social, a lamentare una presenza oramai insostenibile di topi e blatte nel quartiere.

Soprattutto dei primi: avvistamenti intorno allo stadio Collana, da via Altamura a via Ribera e Antignano, su via Bernini, via Solimena, via Stanzione.

"Spazzatura e blatte ovunque", lamenta qualcuno, "piazza Medaglie d'Oro e piazza degli Artisti invase". "Non si può vivere in questo modo! - gli fa eco un'altra vomerese - Qualche settimana fa in pieno giorno sono andata a buttare la plastica in un contenitore a via Altamura e c’era un topo sotto. La sera poi non esco più per paura delle blatte".

E tra chi propone un esposto al sindaco o di non pagare la tassa dei rifiuti, c'è chi si lamenta del presidente della V Municipalità: "Non fa nulla, assolutamente nulla".