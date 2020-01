Lo sfogo della già senatrice Graziella Pagano: "Napoli piena di rifiuti, vergogna"

"Chiedo a tutti i miei Amici di Facebook di condividere questo video e chiedere al Sindaco Luigi de Magistris e al Presidente Asia Maria de Marco: è normale? Una mia amica è rimasta bloccata con la macchina ed è dovuta scendere per togliere i sacchetti da terra perché altrimenti non passava. Nelle vicinanze abitano tante famiglie che non possono respirare, altre che non possono uscire di casa. Vergognatevi". Questo lo sfogo social di Graziella Pagano (Italia Viva), già senatrice in quota Pd. Il video in questione riguarda Salita San Raffaele, Materdei.