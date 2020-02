Stir di Caivano: km di coda per conferire l'immondizia

Una situazione avvilente, che si ripete ormai ogni mattina da circa due settimane : centinaia di camion in fila, provenienti dalla provincia e dal capoluogo partenopeo per poter conferire la spazzatura allo STIR di Caivano: "Praticamente un inferno - spiega Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli e presidente della Commissione infrastrutture di Palazzo San Giacomo - camion e personale restano bloccati per ore e ore, con ricadute enormi in termini di costi, in particolare per la qualità del servizio".

