Prosegue a Scampia l'emergenza rifiuti. Nonostante le tante segnalazioni, la situazione permane gravosa nel quartiere. Ieri i residenti sono scesi in piazza rovesciando i rifiuti sulla carreggiata. Non va meglio a Miano, dove cumuli di spazzatura invadono le strade, come ad esempio in via Vincenzo Janfolla.