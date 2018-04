Pianura, torna l'incubo rifiuti: la mappa dei cumuli

Mancavano da diversi anni cumuli di rifiuti così grandi. Via del Collettore, via Cannavino, via Torricelli sono solo alcune delle strade di Pianura ostruite dall'immondizia che l'Asia non riesce a raccogliere da 5 giorni a causa dello stop subito dal termovalorizzatore di Acerra, dove sono in atto lavori di manutenzione.

Nel quartiere a Ovest di Napoli torna l'incubo di un'emergenza che nel 2008 portò la popolazione sull'orlo di una guerra civile, con barricate che impedirono l'accesso all'esercito per l'apertura di una discarica che permettesse di superare lo stato di crisi. Siamo lontanissimi da quei livelli e il sindaco Luigi de Magistris ha assicurato che entro il weekend i cumuli scompariranno. Eppure, la situazione attuale dimostra quanto sia fragile il ciclo di raccolta di Napoli, ancora non dotata di un sito di compostaggio per la frazione umida e dipendente dal funzionamento del termovalorizzatore. Le immaginiche vi mostriamo sono relative al pomeriggio del 25 aprile.

"L'Asia non viene da 4-5 giorni - denunciano i cittadini ai nostri microfoni - e la puzza diventa insopportabile. Qui non è una novità, periodicamente i rifiuti si accumulano agli angoli delle nostre strade". Paradossala la situazione nei pressi del Parco Attianese, in via Provinciale, dove quintali di spazzatura si accumulano a pochi passi dai bambini che si recano nell'are verde per giocare.