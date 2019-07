Emergenza rifiuti, de Magistris: "Siti di stoccaggio scelti con i territori"

Pochi giorni di attesa e ci sarà maggiore chiarezza sulla risposta istuzionale per scongiurare un'emergenza rifiuti a settembre. Alla ripresa dopo la paua estiva, il termovalorizzatore di Acerra sarà chiuso per manutenzione, obbligando i Comuni napoletani a smaltire i rifiuti in altro modo. "Lunedì abbiamo incontro tra Comune, Città Metropolitana e Asia per elaborare la nostra proposta - spiega il sindaco di Napoli Luigi de Magistris - Martedì ci sarà l'incontro con la Regione, mentre nei prossimi giorni quello con la Prefettura. Non c'è nessun allarmismo e nessuna emergenza in atto. Chi urla all'emergenza forse vuole nascondere altro. Stiamo lavorando bene con le altre istituzioni. Non voglio sminuire la delicatezza del perioso, ma servono poche parole e molti fatti. Nessuna decisione verrà presa senza interpellare con i territori".