Periferie sommerse dai rifiuti. Asia: "Ci vorranno giorni per rimuovere tutto"

Il nuovo anno non ha portato un miglioramento della situazione rifiuti. Per strada ci sono ancora tonnellate di immondizia, soprattutto nelle zone periferiche. Ponticelli e Pianura sembrano le zone più in difficoltà nelle ultime ore. La situazione non cambierà a breve e a confermarlo è Anna De Marco, presidente da circa un mese dell'Asia, l'azienda partecipata del Comune di Napoli che si occupa della raccolta della spazzatura: "Stiamo soffrendo per il rallentamento degli stir, i nostri camion sono in coda fuori agli impianti, come quelli degli altri. Purtroppo, i giorni di festa e i weekend hanno ridotto i turni di conferimento. Non posso dire quanto ci vorrà per tornare alla normalità, ma se riusciremo ad avare 4-5 giorni lavorativi di seguito potremo cambiare la situazione".

Con il fine settimana alle porte e con l'Epifania che cade di lunedì, è probabile che per vedere ridotte le giacenze in strada bisognerà superare la prima decade di gennaio. Intanto, dai territori chiedono risposte immediate: "Abbiamo in strada ancora i rifiuti di Natale - afferma Tommaso Nugnes, assessore all'Ambiente della IX Municipalità (Pianura, Soccavo) - Inoltre, gli incendi hanno reso ancora più complicata la rimozione ed è stata chiusa l'isola ecologica. Pianura è un territorio abbandonato dall'amministrazione centrale, ogni volta che c'è un rallentamento degli stir è il primo quartiere a soffrire".

Anche la zona orientale non se la passa bene: "Qualcosa è stato fatto - spiega Antonio Di Costanzo, consigliere della VI Municipalità (Ponticelli, Barra, S. Giovanni) - ma il grosso dei rifiuti è ancora in strada. Non solo Ponticelli, anche Barra è in difficoltà. Mi infastidisce che alcuni politici si sono allarmati perché al Vomero c'è qualche sacchetto in più. Purtroppo, a Napoli Est questa è la quotidianità".

Per l'Asia non esiste alcun atteggiamento discriminatorio nei confronti delle periferie: "Io vengo dall'area Nord - specifica Anna De Marco, la presidente dell'Asia - e sotto la mia guida i quartieri periferici avranno sempre la stessa attenzione del resto. Se a soffrire sono Ponticelli e Pianura è solo perché hanno rallentato proprio gli stir dove venivano conferiti i rifiuti di questi due quartieri. Eravamo riusciuti anche ad avere un aumento del quantitativo da poter smaltire, ma la buona notizia si è infranta di fronte alle difficoltà di queste settimane".