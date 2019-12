Rifiuti, de Magistris: "Il piano funziona alla grande"

"Grazie a uno sforzo di Caivano abbiamo conferito 1.400 tonnellate. Il piano di smaltimento sta funzionando alla grande". Luigi de Magistris si dice soddisfatto degli sforzi per fronteggiare l'emergenza autunnale dei rifiuti. Il sindaco di Napoli si è detto preoccupato del futuro: "C'è un tema nazionale - afferma - la crisi dell'umido dovrebbe essere una problematica affrontata dal Governo, ma non è riuscito ad approvare norme utili e importanti. C'è da mettere in conto un aumento considerevole dei rifiuti, sia di Napoli che dei Comuni limitrofi".