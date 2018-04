Rifiuti, De Luca: «Ricordare che l'emergenza è dietro l'angolo»

L'ultima voce in ordine di tempo a lanciare l'allarme sulla questione rifiuti a Napoli è probabilmente la più qualificata. Si tratta di Vincenzo De Luca che è intervenuto a margine di un incontro all'ospedale Annunziata di Napoli. «Dobbiamo ricordarci sempre che l'emergenza è dietro l'angolo. Dobbiamo dirlo a voce alta. E per evitare problemi dobbiamo correre per aumentare la differenziata e l'impiantistica che è assolutamente da realizzare». De Luca se la prende anche con Napoli città ed in particolare sul suo sistema di raccolta differenziata.

«Incrementare la raccolta differenziata soprattutto in città. A Napoli siamo fermi al palo, siamo bloccati su percentuali che conoscevamo già in anni passati e dobbiamo deciderci a realizzare gli impianti di compostaggio. La Regione ha destinato oltre 100 milioni per realizzare gli impianti che servono a lavorare l'umido, a evitare problemi di emergenza e anche a risparmiare soldi. Da questi elementi di piccola emergenza dobbiamo ricavare una sollecitazione a non perdere un minuto di tempo».