Emergenza rifiuti, De Luca: "Dobbiamo correre su differenziata e impianti"

Si ferma il termovalorizzatore di Acerra e a Napoli e provincia torna l'incubo rifiuti. Al momento, la situazione più critica si registra nei quartieri di Pianura e Soccavo. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, all'agenzia di stampa Dire, spiega che "bisogna correre e non fermarsi mai perché l'emergenza è dietro l'angolo e la Campania non ne è ancora uscita. Dobbiamo correre sia per aumentare la differenziata, che per integrare l'impiantistica".