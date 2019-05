Emergenzia rifiuti: assolti in appello Bassolino e i vertici Impregilo

Viene confermata in appello la sentenza di assoluzione a favore di Antonio Bassolino e degli altri 26 imputati nel processo per la prima emergenza rifiuti a Napoli. La quarta sezione della Corte d'Appello di Napoli ha assolto l'ex governatore della Campania e commissario all'emergenza rifiuti dalle accuse che venivano mosse a lui e alle aziende coinvolte nella gestione dei rifiuti in quegli anni. La corte ha deciso di non accogliere il ricorso presentato dalla procura a cui, per alcune posizioni, si era opposta anche la stessa procura generale. Per le ipotesi di truffa, invece, era stata chiesta la condanna nonostante tutti i reati fossero già prescritti.

La sentenza

I giudici napoletani hanno deciso di confermare la sentenza del 2013 della quinta sezione penale dello stesso tribunale. Insieme a Bassolino erano imputati a vario titolo diversi rappresentanti della Impregilo e di altre aziende coinvolte nella prima emergenza rifiuti. Secondo i magistrati non vi furono responsabilità penali degli imputati chiudendo il secondo capitolo di una vicenda giudiziaria che difficilmente arriverà in Cassazione.