Emergenza rifiuti, parla l'Asia: "Tutto sotto controllo"

"Non c'è alcuna emergenza rifiuti. Questa è la verità dei fatti". Francesco Iacotucci, amministratore di Asia, risponde così alle ultime critiche da parte di molti cittadini, che parlano di 'nuova emergenza rifiuti'. "Ci sono giacenze per circa 100 tonnellate", spiega Iacotucci, "e stiamo lavorando per il completo azzeramento, considerato che ripartirà la terza linea dell'jncenirtore. Asia in questi giorni ha compiuto una sforzo importante per eseguire la raccolta differenziata. Chiediamo a tutti i cittadini di non perdere attenzione sulla raccolta differenziata, la più importante soluzione per il futuro della città".