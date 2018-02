Emergenza freddo, de Magistris: "Massima allerta per 24 ore. Fuorviati dalle previsioni meteo"

"Le scuole resteranno chiuse anche domani. Per le prossime 24 ore invitiamo tutte le persone, se non per assoluta necessità, a non uscire". Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al termine del comitato in Prefettura, convocato per l'emergenza freddo e e neve conferma l'allerta fino a domani in tarda mattinata. "Il meteo finora non ci ha aiutato, ma fuorviato. Ci affidiamo alle sensazioni empiriche. Nuovo aggiornamento in Prefettura alle 17".