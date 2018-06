Barelle, Cardarelli di nuovo in sofferenza: è "epidemia" di politraumi

Torna il problema barelle nei corridoi del Cardarelli. A quanto pare a monte questa volta, anziché un'epidemia influenzale, c'è l'eccessiva presenza di pazienti che arrivano con politraumi, procurati tra cadute, incidenti stradali e infortuni vari.

Non un aumento dei traumatizzati in genere, ma piuttosto un convergere verso il pronto soccorso del più grande ospedale del Sud perché la rimanente offerta lascia a desiderare: come riportato da Repubblica, i pronto soccorso di San Gennaro e Ascalesi sono chiusi, all'Ospedale del Mare non funziona ancora, quello del Loreto Mare va riducendosi.

Restano il San Giovanni Bosco e il Vecchio Pellegrini, il primo dei quali altrettanto sovraffollato. E quello del Cto, riaperto da poco, ma al momento incapace di attrarre quei pazienti per i quali l'ospedale sarebbe peraltro polo specializzato.